WISSEN – Spende zu Gunsten des großen Festumzugs am Veilchendienstag

An zwei Sonntagen schwärmten gut 40 ehrenamtliche Karnevalisten aus und baten an Haustüren fast im gesamten Stadtbereich von Wissen um eine Spende zu Gunsten des großen Festumzugs am Veilchendienstag. So sollen die enormen Kosten für die heimische KG in einem erträglichen Rahmen bleiben. Zu den fleißigen Sammlern gehörten auch Sebastian und Nia aus einer der KG-Abteilungen, die mit ihrem Ansinnen bei Marlene Hester auf offene Ohren stießen. Als Dankeschön gab es einen Anstecker mit den Conterfeis von Prinzessin Anna I. und Prinz Julius I. sowie dem Esel als Symbol für den Wissener Karneval. (bt) Foto: Bernhard Theis