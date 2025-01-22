WISSEN – Siegtalbad Wissen – Neue PV-Anlage in Betrieb genommen

Seit jeher leisten Bäderbetriebe einen unschätzbaren Wert zur kommunalen Daseinsvorsorge. Nicht allein das Freizeitangebot der Verbandsgemeinde Wissen wird enorm aufgewertet und gesteigert, auch für den Schul- und Vereinssport kann ein wichtiger Beitrag geleistet werden. Insgesamt sechs Schulen der Stadt, zwei aus den Ortsgemeinden sowie der Nachbarverbandsgemeinde Hamm (Sieg) partizipieren davon.

Kehrseite der Medaille sind die extrem hohen Kosten, die der Betrieb eines solchen Bades verursacht. Siebenstellige Jahresverluste sind in vielen Bädern der Normalfall und müssen von der Kommune gestemmt werden. Die Verbandsgemeinde Wissen trägt sämtliche Kosten, auch für die Kreisschulen vor Ort und die Gäste.

Der Betrieb wird von der Stadtwerke Wissen GmbH geführt, Trägerin ist aber die Verbandsgemeinde Wissen, die für den Bäderverlust aufkommen muss. Jährlich sind dies 1,4 Mio. Euro.

Eine der größten Kostenpositionen im Siegtalbad sind die Energiekosten, die zudem immer weiter ansteigen, wenn hier nicht gegengesteuert wird. „Nachdem auf dem Dach des Siegtalbades vor Jahren bereits eine deutlich kleinere Photovoltaikanlage installiert worden ist, haben wir uns nun entschieden, eine weitere, größere Anlage hinzuzufügen“, so Andreas Schneider, Gebäudeenergieberater und zuständiger Mitarbeiter der Stadtwerke Wissen GmbH. Die neue Anlage mit einer Nennleistung von 64 kWp wurde von der Solar Conze GmbH aus Roth installiert.

Damit lassen sich im Jahr rund 64 MWh Strom erzeugen. Gemeinsam mit der bereits vorhandenen Anlage können somit künftig ca. 15 % des gesamten Stromverbrauchs des Siegtalbades über PV-Strom gedeckt werden – dies entspricht dem Strombedarf der gesamten Beleuchtung. Berno Neuhoff, Bürgermeister der Verbandsgemeinde Wissen, geht davon aus, dass dieses Verhältnis sich im Zuge der geplanten Sanierung der Badtechnik in den nächsten Jahren weiter verbessern wird. „Damit leisten wir auch einen Beitrag zur Reduzierung der Kostenbelastung der Verbandsgemeinde und zum Klimaschutz vor Ort. Besonders freue ich mich, dass die Errichtung der neuen PV-Anlage von der Else-Schütz-Stiftung gefördert wird. Damit hatten wir gar nicht gerechnet. Für diese Unterstützung sind wir als klamme Kommune sehr dankbar“, betont Neuhoff.

Im Zuge der geplanten Sanierung des Hallenbades (Technik) sollen nicht nur Maßnahmen zur Modernisierung und Erhöhung der Energieeffizienz ergriffen, sondern auch die regenerative Energieerzeugung im Siegtalbad weiter ausgebaut werden. Dafür hat die Verbandsgemeinde Wissen einen Antrag auf Bundesförderung gestellt.