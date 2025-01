WISSEN – Seit fast 40 Jahren beteiligt sich die Förderschule auf dem Wissener Alserberg an der Sternsingeraktion des Kindermissionswerks der katholischen Kirche

Seit fast 40 Jahren beteiligt sich die Förderschule auf dem Wissener Alserberg an der Sternsingeraktion des Kindermissionswerks der katholischen Kirche. Vor wenigen Tagen war es wieder so weit. Gut drei Dutzend Schülerinnen und Schüler ließen sich voller Begeisterung mit bunten Gewändern und goldenen Kronen als Könige ausstaffieren. Dann ging es in kleinen Gruppen in der Begleitung von Lehrpersonal durch die ausgedehnten Straßen des Alserbergs zu den Häusern, wo man die Kinder oftmals schon erwartete. „Wir singen und segnen und sammeln auch heut für Kinder in Nöten ihr Lieben Leut’“ oder „Wir kommen aus dem Morgenland, wir kommen geführt von Gottes Hand“, trug man vor und hinterließ als Dankeschön einen Aufkleber mit dem Segenswunsch „20*C+M+B+25“ an den Türen. Als „Gegenleistung“ gab es Bares in die Sammelbüchsen und allerhand Süßigkeiten. Wer nicht zuhause war, hatte oftmals eine gut gefüllte Tüte neben der Türe platziert. Da immer noch einzelne Spenden nachgereicht wurden, stand das endgültige Sammelergebnis erst drei Tage später fest: 863,31 Euro. Der stolze Betrag ist umgehend dem katholischen Pfarrbüro Wissen übergeben wurden. (bt) Fotos: Bernhard Theis