WISSEN – Reparaturcafé in Wissen öffnet wieder

Die ehrenamtlichen Helfer der Wissener Reparatur-Werkstatt sind am Mittwoch, 10. Juni, ab 14 Uhr im kulturWERKwissen tätig. Unter dem Motto „reparieren statt wegwerfen“ wird das Team bestimmt eine Vielzahl an Geräten wieder flott machen. Die freiwilligen Spenden der Besucher gehen wie immer an einen guten Zweck. Infos zum Reparatur-Service bei Teamleiter Hermann Stausberg unter Tel. 02742 71919 oder bei der Ehrenamtsbörse der VG-Wissen unter Tel. 02742 939-159. Eine Anmeldung per Mail unter h.stausberg@t-online.de ist erwünscht, man kann aber auch spontan vorbeikommen. Foto: Bernhard Theis