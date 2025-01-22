WISSEN – Regenbogen über den ganzen Horizont

Um 8.15 Uhr am Sonntagmorgen ergab sich dieser Anblick vom Wissener Stadtteil Köttingerhöhe aus in Richtung Norden nach Morsbach im Bergischen Land. Der prächtige Regenbogen erschien bei nieseligem Niederschlag und soeben auftauchender Sonne nur für wenige Momente. Trotzdem zeigte sich das atmosphärisch-optische Naturphänomen im großen Bogen und mit beiden Enden. Regenbögen haben sich in vielen Mythologien und Religionen auf der ganzen Welt verewigt. In Irland beispielsweise glaubt man, dass sich dort, wo das Farbband den Erdboden berührt, ein Goldschatz befindet. Die Wissener können sich also auf die Suche machen. Nicht ganz klar ist jedoch, wie ein Regenbogen von der Rückseite her aussieht. Hier besteht offenbar noch Forschungsbedarf. (bt) Foto: Bernhard Theis