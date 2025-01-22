WISSEN – Posaunenchor der evangelischen Kirchengemeinde Wissen

Seit langem erfreut der Posaunenchor der evangelischen Kirchengemeinde Wissen am Ostersonntag in aller Frühe mit mehreren Musikstücken unter freiem Himel. So auch jetzt wieder. Der Tag begann mit einem Ostergottesdienst in der evangelischen Kirche. Man entzündete die Osterkerze, die dann an jeden Gottesdienstbesucher weitergeben wurde. Zudem duften alle eine kleine Kerze mit nach Hause nehmen. Noch während sich die Gemeinde zum gemeinsamen Frühstück versammelte, begab sich der Posaunenchor, der sich über einige Neuzugänge freute, auf die Dachterrasse des Kulturwerks und packte dort seine Instrumente aus. Unter der Leitung von Sabine Roesner stimmte man unter anderem „Christ ist erstanden“, „Der schöne Ostertag“, „Erschienen ist der herrlich Tag“ und „Auf, Auf, mein Herz mit Freuden“ an. Zum Abschluss schickte man traditionell das Lied „Wir wollen alle fröhlich sein“ über Wissen hinweg. Natürlich gab es auch Ostereier als kleine Anerkennung für alle Spielerinnen und Spieler. Für seinen nächsten Einsatz lädt der Posaunenchor zum Festgottesdienst aus Anlass des 100-jährigen Jubiläums der evangelischen Kindertagesstätte „Apfelbaum“ ein. Er findet am 26. April statt. Ein besonderer Höhepunkt wird wieder ein „Gottesdienst am besonderen Ort“ sein. Während man im letzten Jahr zu Gast im Feuerwehrhaus war, beehrt man am 30. August 2026 Schloss Schönstein (Foto), worauf sich die Aktiven schon jetzt mächtig freuen. (bt) Fotos: Bernhard Theis (3), Archiv (1).