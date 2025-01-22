WISSEN – Philip Schimkat und „OMAS GEGEN RECHTS“ zu Gast beim SPD-Ortsverein Wisserland.

Es war eine sehr informative Veranstaltung, die der SPD-Ortsverein seinen zahlreich erschienenen Mitgliedern auf seiner Mitgliederversammlung zu bieten hatte. Zunächst berichteten die „OMAS GEGEN RECHTS“ aus Betzdorf leidenschaftlich über ihre Motivation und ihre Haltung sich für die Demokratie und gegen Hass und Hetze einzusetzen. Innerhalb nur weniger Tage waren die „Omas“ zum 2. Mal in Wissen, hatten sie doch genau wie viele der SPDler an einer Mahnwache gegen Rechts teilgenommen. Einig war man sich, dass unsere Demokratie vor deren Gegnern geschützt werden muss. Dieser Auffassung schloß sich auch Philip Schimkat an. Der junge Sozialdemokrat und SPD-Landtagskandidat aus Hamm, der vielen schon durch seine Aktivitäten bekannt ist, hielt eine fundierte Rede und untermauerte seine Thesen mit guten und nachvollziehbaren Argumenten. So ging der Abend mit regen Diskussionen viel zu schnell zu Ende, wohlwissend, dass noch viel Überzeugungsarbeit im bevorstehenden Landtagswahlkampf vor den Genossinnen und Genossen liegt. Foto: Bernhard Theis