WISSEN – Personalrat der Verbandsgemeindeverwaltung unterstützt Offene Tür (OT) – Jugendzentrum Wissen mit 2.400 Euro – Glühwein für den guten Zweck verkauft

Im Haus der Offenen Tür (OT)/Jugendzentrum in Wissen fand eine Spendenübergabe des Personalrats stellvertretend für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Verbandsgemeindeverwaltung Wissen und deren Einrichtungen statt. An dem Termin nahmen unter anderem Einrichtungsleiterin Jennifer Czambor sowie der pädagogische Mitarbeiter und Streetworker Dominik Eickholt teil. Ebenfalls anwesend war Kalle Jansen, Regionalleitung der Katholischen Jugendagentur Bonn (KJA) für die Region Wissen. Die Mitglieder des Personalrats, Daniela de Nichilo, Christina Kipping und Tanja Weger, überreichten die Spende in Höhe von 2.400 Euro.

Die Spendensumme stammt aus dem jährlichen Glühweinstand, den der Personalrat seit 2006 vor dem Rathaus organisiert. Dort werden in der Vorweihnachtszeit an bis zu zehn Tagen Glühwein und Punsch verkauft. Mitarbeitende der Verwaltung und der Kitas betreuen den Stand ehrenamtlich in ihrer Freizeit. Die Erlöse gehen traditionell an gemeinnützige Einrichtungen in der Region – in diesem Jahr an die OT Wissen.

Die Spende soll dafür genutzt werden, Anschaffungen in der Einrichtung gemeinsam mit den Jugendlichen umzusetzen. Geplant ist unter anderem der Bau einer Sitzgelegenheit, die von den Besuchenden gestaltet wird. Das Team verfolgt dabei einen partizipatorischen Ansatz: Jugendliche entscheiden mit, wofür das Geld eingesetzt wird, und werden aktiv in die Umsetzung eingebunden. Ziel ist es, ihnen Gelegenheit zu geben, eigene Fähigkeiten zu entdecken und etwas für die Gemeinschaft zu schaffen.

Einige der anwesenden Personalratsmitglieder waren selbst in ihrer Kindheit und Jugend regelmäßig in der OT zu Besuch. Für die kommenden Jahre plant das Team der OT, sich auch selbst bei der Glühweinaktion des Personalrats zu engagieren. Die diesjährige Spendensumme stellt die höchste Gesamtsumme dar, die seit Beginn der Aktion im Jahr 2006 erreicht wurde.

Freudig überreichten die Mitglieder des Personalrates stellvertretend für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Verbandsgemeindeverwaltung Wissen und deren Einrichtungen den Scheck über 2.400 Euro.