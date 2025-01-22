WISSEN – Neues Angebot in Wissen – Yoga für Krebsbetroffene

Ab Freitag, 12. September 2025 startet das Deutsche Rote Kreuz, Kreisverband Altenkirchen ein neues Programm für Krebsbetroffene im DRK-Heim, Auf der Rahm 21 in Wissen (Lehrsaal). Dieser Kurs umfasst 10 Stunden und findet von 10. 15 bis 11.15 Uhr statt. Mitzubringen sind lediglich eine Gymnastik- oder Yogamatte sowie bequeme Kleidung. Das Angebot richtet sich an Krebsbetroffene mit und ohne Vorkenntnisse. Krebsbetroffene können durch Yoga wieder Freude an Bewegung finden. Zudem wird das Immunsystem gestärkt, die Leistungsfähigkeit gesteigert und das Vertrauen in den eigenen Körper wiedererlangt. Yoga bietet eine ganzheitliche Unterstützung, die Körper, Geist und Seele einbezieht und wird im Rahmen der Voraussetzungen, die jeder Einzelne mitbringt geübt. Außerdem kann Yoga Betroffenen helfen, sich selbstwirksam zu fühlen, indem sie aktiv an ihrer Genesung teilnehmen und ihre eigenen Ressourcen nutzen. Sanfte Körperhaltungen tragen zur Beweglichkeit bei, Atem- und Entspannungsübungen können Stress und psychische Belastungen reduzieren. Interessierte können sich beim DRK-Kreisverband Altenkirchen, Birgit Schreiner anmelden. Tel. 02681/800644 (vormittags) oder per Mail an schreiner@kvaltenkirchen.drk anmelden.