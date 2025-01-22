WISSEN – Nächste Führung „Das alte Wissen“ am Sonntag

In Wissen beginnt für die Stadtführungen wieder die Saison. Den Auftakt macht am 22. März um 14 Uhr der geführte Spaziergang mit Gästeführerin Isabella Groß. Sie taucht mit den Teilnehmern ein in die Zeit, als Wissen noch ein beschauliches Dorf war – vor der Industrialisierung, welche die kleine Stadt an der Sieg stark veränderte. Bei der ca. 2stündigen und 2 km langen Tour gibt es interessante Infos und Stories zu hören. Näheres zur Führung auf wisserland.de/veranstaltungen. Die weiteren Termine 2026 sind hier ebenfalls zu finden. Anmeldungen zu allen Führungen in der Tourist-Info im RegioBahnhof Wissen, Tel. 02742 2686, Mail info@wisserlandtouristik.de. Eine Anmeldung ist auch online möglich auf westerwald-sieg.de (Erlebnisse & Tickets). Foto: Dominik Ketz