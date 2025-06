WISSEN – Mitgliederversammlung des Ski-Club Wissen

Der Ski-Club Wissen bewies bei seiner Mitgliederversammlung, dass es sich um einen grundsoliden Verein handelt, der stark vom ehrenamtlichen Engagement lebt. Und so war die Brandeck-Hütte bei dem alle zwei Jahre stattfindenden Treffen sehr gut gefüllt, freute sich Vorsitzender Frank Stöver bei der Begrüßung. Nach der Totenehrung ging er auch gleich auf das wichtigste Ereignis der letzten Jahre ein. Am 23. Mai 2023 hatte der Spatenstich für den Bau des Bikeparks stattgefunden. Und schon drei Monate später konnte die Anlage feierlich eröffnet werden. „Damit hat sich unser Verein neu ausgerichtet und wichtige Weichen für die Zukunft gestellt“, betonte Stöver. Denn reiner Wintersport dürfte wohl immer weniger in Frage kommen.

Jetzt war die Zeit für eine ganze Reihe von Dankeschöns für die vielen ehrenamtlichen Helferinnen und Helfer. Genannt wurden unter anderem die Mitglieder des Vorstands, die Übungsleiter, die Organisatoren der zahlreichen Fahrten und alle übrigen Helfer rund um Lift-, Hütten- und Thekendienst. Auch wer sich an den Arbeiten rund um die aufwendige Streckenpflege beteiligt hat, dem galt ein besonderes Lob. Geschäftsführer Markus Rödder ging anschließend im Detail auf die vielfältigen Aktivitäten des Ski-Clubs ein. Auch er sagte: „Aufgrund des fortschreitenden Klimawandels verändern sich die Bedingungen für unser klassisches Wintersportangebot zunehmend“. Trotzdem sei das Interesse an winterlicher Betätigung ungebrochen. Der Verein kommt dem unter anderem durch seine beliebten Skifreizeiten entgegen.

Sportwart Frank Münch ist erneut zum stellvertretenden Vorsitzenden des Skibezirks Westerwald gewählt worden. Ganzjährig bietet der Club Nordic Walking, Frauenturnen, Akrobatik und Wandern an. Den sonntäglichen Frühschoppen betreut das Theken-Team. Hüttenabende oder der „After-Work-Treff“ werden sehr gut angenommen. Der Bikepark geht inzwischen in seine dritte Saison und ist erst kürzlich umfassend neu modelliert worden. „Er erfreut sich eines starken Zuspruchs, bedarf aber dringend weiterer helfender Hände“, so der Geschäftsführer. Aktuell verfügt man über 500 Mitglieder, wobei die Zahl der Kinder und Jugendlichen aber eher gering ist.

Rödder schloss dem Appell, sich aktiv einzubringen damit der Ski-Club gut durch die nächsten Jahre kommt. Es schlossen sich die Berichte der Abteilungen Sport, Breitensport, Mountainbike und Jugend an. Skischulleiter Gereon Simon gab noch bekannt, dass in den letzten beiden Jahren insgesamt 18 Übungsleiter ihre Lizenz verlängert haben. Vielen Zahlen trug jetzt Kassiererin Bergit Wolf vor, wofür sich die Versammlung mit starkem Applaus bedankte. Demnach verfügt der Verein über eine gesunde finanzielle Grundlage. Die Kassenprüfer zeigten sich zufrieden: „Alles in Ordnung!“ und baten um die Entlastung des Vorstands. Dies geschah auch einstimmig bei Enthaltung der Betroffenen.

Die turnusmäßige Neuwahl des Vorstands führte zur Bestätigung von Frank Stöver, Thorsten Kämpf (Stellvertreter), Markus Rödder und Bergit Wolf. Anstelle von Frank Münch ist Seven Paulsen jetzt Sportwart Ski. Für Jörg Walterschen rücken Tim Schuh und Fabio Schweigert als Jugendwarte nach. Als Beisitzer wirken: Ralf Bay, Agnes Brück, Bettina Eisenhut-Tenhagen, Eckehard Herzog, Sascha Horn, Laura Kämpf und Marion Stangier. Neu dabei sind Andreas Ehmke und Tim Sohlbach. Frank Stöver bedankte sich bei den ausgeschiedenen Vorständlern und wünschte ihnen alles Gute.

Nun folgte die Ehrung langjähriger Mitglieder, wobei nicht alle persönlich anwesend sein konnten. Sie erhalten ihre Urkunden bei einem späteren Zeitpunkt. Lotti Engel, Bruno Schmidt und Paul Radermacher gehören seit 60 Jahren dazu, Christa Pink, Gisela Röder, Markus Muhs, Ursula Schwan und Christoph Quast seit 50 Jahren. Je vier Jahrzehnte können Klaus Mürl, Annelie Mürl, Christoph Stock, Ulrich Hoberg, Paul Nickel und Christian Lück vorweisen, bei Sonja Harmel und Gerda Heer sind es noch 25 Jahre der treuen Vereinszugehörigkeit. Beim Entgegennehmen der Urkunden gab es Applaus für jeden einzelnen Vereinsfreund.

Unter dem Punkt „Verschiedenes“ kam noch die Frage auf, ob Pistenraupe und Beschneiungsanlage wegen der unsicheren Wetterlage veräußert werden sollten. Hier entschied man sich dafür, erst einmal abzuwarten. Irritationen gab es über die Öffnungszeiten des Bikeparks. Nordic gewalkt wird übrigens am 10., 17., 24. und 31. Juli um 10 Uhr ab Tulpenweg 14 in Wissen. (bt) Fotos: Bernhard Theis