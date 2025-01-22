WISSEN – Medaillenkreuz bei Wissen

Unweit des Köttinger Wegs in Wissen stößt der Wanderer auf ein Kreuz, das ganz untypisch ohne Bodenkontakt an einem Baum hängt. Es heißt Medaillenkreuz, weil an ihm etwa fünfzehn kleine stark verrostete Medaillen befestigt sind. Sie weisen auf Wallfahrtsorte hin. Hauptbestandteil ist jedoch der Corpus des leidenden Christus. Offenbar kümmert sich jemand um das Kreuz, ein Grablicht auf dem linken Querbalken macht dies deutlich. Im Heft 27 der Reihe „Wissener Beiträge zur Geschichte und Landeskunde“ hat sich Herbert Schmidt um das Symbol des christlichen Glaubens gekümmert. Wegen seines damals schlechten Zustands hat es der Heimatkundler 2005 zusammen mit seiner Ehefrau Siegrid erneuert. Wer das Kreuz jedoch ursprünglich aufgehangen hat und warum, ist nicht bekannt. (bt) Foto: Bernhard Theis