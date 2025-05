WISSEN – Matthias Reuber fordert Übernahme von GEMA-Gebühren durch das Land

Der CDU-Landtagsabgeordnete und Kreisvorsitzende Matthias Reuber fordert gemeinsam mit seiner Landtagsfraktion die Übernahme von GEMA-Gebühren für ehrenamtlich tätige Organisationen und Vereine. „Unsere Region ist reich an Vereinen, kultureller Vielfalt und lebendigem Brauchtum, aber für die ehrenamtlich tätigen Mitglieder und Vorstände wird es immer schwieriger, ihre Feste kostendeckend zu bestreiten“, so Reuber. Als Hintergrund nennt der Abgeordnete vor allem die GEMA-Gebühren, die immer dann anfallen, wenn ein Fest mit Musik betrieben wird. „Es ist zwar vollkommen rechtens und auch legitim, dass für die Verwendung von Musik mit Urheberrechten Gebühren anfallen, aber diese schnüren unseren Vereinen immer mehr den Hals zu. Immer mehr Vorstände kommen auf mich zu und klagen über die steigenden Belastungen, die eine kostendeckende Ausrichtung von Festen nahezu unmöglich machen. Wir müssen unsere Vereine und das Ehrenamt schützen. Es ist eine Sache, auf großen Veranstaltungen und beim „Tag des Ehrenamts“ die Menschen zu loben und die Bedeutung für unsere Gesellschaft zu betonen, eine andere ist es, aktiv für Entlastung zu sorgen“. Reuber fordert daher die Landesregierung auf, mit der GEMA einen Rahmenvertrag abzuschließen und die Gebühren für ehrenamtlich organisierte Feierlichkeiten zu übernehmen. „In Bayern und Hessen gibt es solche Verträge bereits mit dem Ergebnis, dass Schützenvereine, Gesangvereine, Musikvereine und viele andere, die ihre Freizeit für ein lebendiges Vereinsleben opfern, aufatmen und die Gäste und Besucher sich weiterhin an der Vielfalt des Angebotes erfreuen können. Das wünsche ich mir auch für unsere Region, damit das Ehrenamt lebendig bleibt und Spaß macht, denen, die es ausüben und denen, die sich an den Darbietungen erfreuen.