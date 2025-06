WISSEN – Kumm met! – Bürgertreff Wissen unterwegs – Besuch des Landschaftsmuseums Hachenburg – Romanische Kirchen Kölns

Noch hat der Bürgertreff Wissen e.V. keine Räume. Doch die Vereinsmitglieder möchten nicht bis zur Eröffnung warten, sondern jetzt schon etwas zusammen unternehmen. Daher gibt es in diesem Sommer verschiedene Ausflüge mit Besichtigungen und Picknick, bei denen wir den Westerwald und nahe gelegene Städte besuchen.

Am 19. Juni 2025 (Fronleichnam) besuchen wir das Landschaftsmuseum in Hachenburg. Im Bürgertreff Wissen e.V. gibt es viele Mitglieder, die erst vor kurzem in den Westerwald gekommen sind. Für sie, aber auch für alle anderen, ist es sicher interessant zu erfahren, wie das Leben im Westerwald vom 18. bis 20. Jahrhundert war. Unter fachkundiger Leitung besichtigen wir die typischen Gebäude, in denen gewohnt, gearbeitet und gelernt wurde.

Am Samstag, 26. Juli 2025, laden wir zu einer Exkursion nach Köln ein. Ein besonderes Highlight der Stadt am Rhein sind die romanischen Kirchen. Der Kölner Jürgen Klose wird uns drei davon näherbringen: St. Andreas, Groß St. Martin, St. Aposteln. Der Verein lädt alle Interessierten ein mitzukommen. Die Teilnahme geschieht auf eigene Verantwortung und Rechnung (Fahrtkosten; ggf. Eintrittsgeld). Anmeldungen bei: Erika.Uber@t-online.de