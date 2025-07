WISSEN – Kinderschützenfest in der Holschbacherstraße um 1960

Am kommenden Wochenende steigt wieder das große Schützenfest in Wissen. Doch auch in alten Zeiten wusste man in Wissen wie feiern geht. So standen an verschiedenen Stellen Kinderschützenfeste auf dem Programm. Unter anderem 1936 in der Walzwerkssiedlung. Nach dem Zweiten Weltkrieg kam der Alserberg groß heraus. Ähnliche Festlichkeiten gab es beispielsweise in der Blumenstraße. In der Holschbacherstraße traf sich um 1960 eine Kindergruppe und stellte das Schützenfest der Großen nach. Friedhelm Hoffmann (3. von li.) gab den Schützenkönig, hier zu erkennen an Zylinder und Kette. Daneben steht Gerda Rühmann, die weibliche Majestät mit Krone und Blumenstrauß. Weiter sind zu sehen: Dieter Neumann, Marianne Schmidt, Hans-Jürgen Poppel und Ursula Keßeler (re.). Hinten stehen Albert Schmidt, Mechthild Diederich, Erwin Euteneuer, Erika Buchen, Leo Birkhölzer und Renate Keßeler im schönsten Sonntagsstaat. Ermittelt hatte man den König durch Ballwürfe auf Blechbüchsen. Eingesammeltes Geld setzten die Kinder im Lädchen von Wilhelm Heck an der Abzweigung Steingarten in Süßigkeiten um. Und die selbstgemachte Limonade kam vermutlich ebenfalls gut an. (bt) Foto: Archiv Bernhard Theis