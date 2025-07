WISSEN – Kinderschützenfest in 1958 in Wissen

Einige seltene Bilddokumente sind jetzt wieder an die Öffentlichkeit gelangt. Sie zeigen einen Umzug von Kindern, die 1958 in Wissen Schützenfest feiern. Alle besuchten den katholischen Kindergarten, der sich damals in einem Gebäude an der Straße Auf der Rahm befand. Heute residiert dort das Rote Kreuz. Vor nunmehr 67 Jahren gab der damals sechs Jahre alte Karl-Josef Lauer im piekfeinen Anzug und mit Zylinder den Schützenkönig. Die Kette hängt unübersehbar um seinen Hals. An seiner Seite erblickt man die ebenfalls fein herausgeputzte Königin Annette Wessels. Sie trägt ein schickes weißes Kleid sowie ein Handtäschchen und eine Krone auf dem Kopf. Ausgetragen hatte man den Wettbewerb um die Königswürde mit Ballwürfen auf einen Vogel, der an einer Stange im Sandkasten des Kindergartens thronte. Die Majestäten verfügten sogar über einen prächtigen etwa 20köpfigen Hofstaat. Gemeinsam marschierten die Kinder durch die extra abgesperrten Straßen zum Schützenplatz in der Köttingsbach, dort wo die Wissener auch in den nächsten Tagen mächtig feiern. (bt) Fotos: Archiv Bernhard Theis