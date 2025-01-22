WISSEN – 25. Westerwälder Literaturtage am 27.08.2026, 16:00 Uhr – Katholisches Pfarrheim, Kirchweg 9, 57537 Wissen – Judith Weber: Sherlock Holmes & Dr. Warson. Der Monsterhund vom Dark Moor

Miträtseln, mitlachen, mitfiebern: Im Rahmen der Westerwälder Literaturtage erwartet die Besucherinnen und Besucher am 27.08. ab 16:00 Uhr eine tierisch spannende Lesung im Katholischen Pfarrheim in Wissen (Sieg). Gleichzeitig bildet die Veranstaltung den Abschluss des Lesesommers Rheinland-Pfalz in Wissen (Sieg) und lädt kleinere und größere Comicfans zu einem abwechslungsreichen, interaktiven Leseerlebnis ein.

Im Mittelpunkt von Judith Webers Buch „Sherlock Holmes & Dr. Watson. Der Monsterhund von Dark Moor“, steht ein rätselhafter Hund, der im Dorf Little Rain nahe Crazy London Angst und Schrecken verbreitet. Besonders hat er es offenbar auf das Rain Cottage von Lady Agatha abgesehen. Doch der berühmte Detektiv Sherlock Holmes lässt sich von Geistergeschichten nicht beeindrucken. Gemeinsam mit seinem Freund Watson nimmt er die Ermittlungen auf. Als auch noch die Reporterin Rosa Sau auftaucht, um die Reportage ihres Lebens zu drehen, überschlagen sich die Ereignisse: Rosa gerät dem Monsterhund in die Quere und wird entführt. Nun müssen Sherlock Holmes und Watson all ihr Können aufbieten, um das Geheimnis zu lüften und Rosa zu retten.

Die Lesung bietet spannende Unterhaltung, Mitmach-Elemente und jede Menge Humor. Sie eignet sich damit besonders für junge Krimifans und alle, die Comics lieben – aber auch für diejenigen, die mit dem Lesen bisher vielleicht noch nicht so viel anfangen konnten.

Besonderes Highlight für alle Lesesommerkinder: Kinder und Jugendliche, die am Lesesommer Rheinland-Pfalz teilgenommen haben – ganz gleich, in welcher Stadt oder Gemeinde – erhalten freien Eintritt.

Der Vorverkauf läuft bereits: Gebührenfreie Tickets für 5 € (Kinder) und 8 € (Erwachsene) sind erhältlich in allen Ticket-Regional Vorverkaufsstellen und bei ww-events tickets. Bei Internetbestellungen über ticket-regional.de können evtl. Gebühren für Zahlungsverkehr und Versand anfallen. Wer keine Vorverkaufsstelle in der Nähe aufsuchen kann, bekommt auf Wunsch die Karten gebührenfrei auf Rechnung von der Programmleiterin zugeschickt: Telefon 02742 1874 (der buchladen Wissen) oder Mail an buchladenwissen@web.de. An der Abendkasse kosten die Karten, wenn noch verfügbar, ebenso 5 € für Kinder und 8€ für Erwachsene. Foto Katja Illner