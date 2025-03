WISSEN – Jahrmarkt Wissen e.V.: Wachstum, Erfolge und neue Pläne

Der Jahrmarkt Wissen e.V. hielt seine jährliche Mitgliederversammlung ab und blickte auf ein ereignisreiches Jahr zurück. Neben der Darstellung der Finanzlage und dem Rückblick auf das Jahr 2024 wurden auch die Weichen für die Zukunft gestellt.

Unter der Leitung von Vorstandsvorsitzendem Johannes Bender nahmen insgesamt 18 Mitglieder im Jahrmarktshaus an der Sitzung teil. Die Beschlussfähigkeit der Versammlung wurde festgestellt und die vorgelegte Tagesordnung einstimmig angenommen. Der Verein konnte gleich drei neue Mitglieder begrüßen, während es keine Austritte gab.

Johannes Bender stellte den Tätigkeitsbericht für das Jahr 2024 vor. Der Fokus lag auf der Organisation des Jahrmarkts sowie der Förderung eines nachhaltigen Bildungsprojekts. Der Verein entschied sich aus zwei eingereichten Anträgen für die Unterstützung eines Projekts von Don Bosco Mondo e.V. in Sri Lanka. Ziel dieses Projektes war der Bau einer Photovoltaikanlage im Ausbildungszentrum Nochchiyagama. Ein sehr erfolgreicher Markt ermöglichte die Spendensumme von insgesamt 103.000 Euro. Durch die hohe Summe konnte sogar eine Anlage mit höherer Kapazität installiert werden. Dies sichert nicht nur den Energiebedarf, sondern steigert auch die wirtschaftliche Nachhaltigkeit der Einrichtung.

Sebastian Hendriks, Schatzmeister des Vereins, präsentierte den Kassenbericht für das Jahr 2024. Die gestiegenen Kosten von rund 5 % konnten dank eines erhöhten Spendenaufkommens ausgeglichen werden. Schatzmeisterin Franziska Sauer berichtete, dass durch optimierte Rücklagenbildung die Vorfinanzierung des Jahrmarkts für 2025 gesichert ist. Die Kassenprüfung durch Dr. Andreas Brucherseifer-Escher und Reinhold Stock ergab keine Beanstandungen. Im Anschluss wurde der Vorstand entlastet.

Die Vorbereitungen für den Jahrmarkt 2025 laufen bereits auf Hochtouren. Der Jahrmarkt wird am 4. und 5. Oktober 2025 stattfinden. Der Aufbau beginnt am Donnerstag, den 2. Oktober, auf dem Platz des Wissener Jahrmarkts. Eine Neuerung in der Planung ist der frühere Beginn des Zeltaufbaus am Donnerstag um 9 Uhr um den Ablauf zu optimieren.

Auch für die nächste Förderperiode 2025 sind bereits Projekte in der engeren Auswahl. Die endgültige Entscheidung über das geförderte Projekt wird im Mai getroffen.

Der Abend endete mit einem positiven Ausblick und dem gemeinsamen Ziel, den Jahrmarkt in Wissen weiterhin als erfolgreiches und nachhaltiges Event in der Region zu etablieren. Text: Julia Bender, Jahrmarkt Wissen e.V.