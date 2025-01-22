WISSEN – Jahrmarkt Wissen e.V. freut sich über 2.300-Euro-Spende vom Friseursalon „Die Tolle“

Mit Schere, Fön und viel Herz war das Team des Friseursalons „Die Tolle“ aus Schönstein auch in diesem Jahr auf dem Jahrmarkt Wissen aktiv. An beiden Markttagen Anfang Oktober frisierten Inhaberin Petra Hassel und ihr Team zahlreiche Besucher direkt auf dem Markt. So kamen beeindruckende 2.300 Euro zusammen. Das Geld geht an das Don Bosco Zentrum in Barranquilla in Kolumbien. Dort soll die Schulkantine modernisiert werden, um eine gesunde Ernährung für 2.000 Schüler sichern zu können.

Die Spende wurde im Salon an Franziska Sauer, Kassiererin im Jahrmarkts-Vorstand, übergeben; der Vorstand bedankt sich herzlich für das große Engagement. Text: Julia Bender, Jahrmarkt Wissen e.V. Foto: Friseursalon „Die Tolle“