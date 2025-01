WISSEN – ICW – Galette des Rois 2025 – Start ins neue Vereinsjahr – Mit einer schönen Tradition – der „Galette des Rois“ – startete nun der Internationale Club Wissen (ICW) im Walzwerk ins neue Vereinsjahr.

Um die „Galette des Rois“, dem Dreikönigskuchen, versammeln sich Menschen aus dem Partnerland Frankreich, um das Dreikönigsfest zu feiern. In dem Kuchen ist eine kleine Porzellanfigur eingebacken. Nach dem Zufallsprinzip werden die einzelnen Stücke des Kuchens verteilt. Wer nun die Figur findet, ist Königin oder König der Runde und darf sich eine Krone aus Goldpapier aufsetzen.

Für die Mitglieder des ICW hatte wieder Waltraud Hammann die Dreikönigskuchen ge-backen. Mit Spannung wurden an den einzelnen Tischen die Kuchenstücke verteilt. Und dann dauerte es nicht lange, bis die ersten Hochrufe erschallten. Zu den diesjährigen Königinnen und Königen wurden gekrönt: Elisabeth Wieschollek, Waltraud Hammann, ein Gast aus Südamerika und Kurt Höblich.

Unter Beteiligung der Vereinsmitglieder war zu Beginn des Abends ein reichhaltiges Büffet zusammengestellt worden, das nun regen Zuspruch fand. Bei einem Glas Cremant oder französischem Rotwein wurden viele interessante Erinnerungen aus dem vergangenen Jahr ausgetauscht.

Überrascht wurden die Teilnehmer der Veranstaltung von einer Abordnung der Sternsinger. Die fünf Mädchen und Jungen überbrachten die Segenswünsche, verteilten den Segensaufkleber CMB und sammelten Geld zur Unterstützung von Kindern in Not.

Als Vertreter der Stadt Wissen überbrachte der 2. Beigeordnete Wolf-Rüdiger Bieschke die Grüße von Bürgermeister Berno Neuhoff. Er bedankte sich für die beispielhafte ehren-amtliche Arbeit des ICW und sagte die weitere Unterstützung der Stadt zu.

Vorsitzender Arnim Hammann dankte den Anwesenden für die Unterstützung dieser erneut gelungenen Veranstaltung und verwies auf die weiteren Termine des ICW in diesem Jahr. Höhepunkte sind dabei die gegenseitigen Partnerschaftsbesuche. Vom 27. bis 30. Juni fahren Bürger aus Wissen nach Chagny und vom 18. bis 22. September werden die Freunde aus Letchworth in Wissen erwartet. Die Jahreshauptversammlung des ICW findet am 17. Mai statt und am 29. August lädt der Club die Mitglieder zum Sommerfest ein.