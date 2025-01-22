WISSEN – Großalarm für die Wissener und andere Feuerwehren

Am Freitagabend kurz nach 20:30 Uhr Großalarm für die Wissener und andere Feuerwehren: Ein Mehrzweckgebäude an einer Nebenstraße des Köttinger Wegs und in unmittelbarer Nähe des LIDL-Supermarkts stand in hellen Flammen. Eine riesige Rauchsäule wies auf den Unglücksort hin. Dazu kamen explodierende Gasflaschen. In dem Komplex befindet sich auch eine Wohnung, wo sich noch eine Person aufhielt. Sie konnte rechtzeitig in Sicherheit gebarcht werden. Innerhalb von kurzer Zeit hatte sich der Brand auf das gesamte Areal ausgebreitet. Im Einsatz waren mehr als 100 Feuerwehrleute aus einem weiten Umkreis. Die Löscharbeiten dauerten bis weit nach Mitternacht. Die Koblenzer Straße war komplett gesperrt. Es wird nachberichtet. (bt) Fotos: Bernhard Theis