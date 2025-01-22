WISSEN – Glück, Nachhaltigkeit und guter Zweck: Das war die Jahrmarkt-Tombola 2025

Auch in diesem Jahr sorgte die große Tombola des Jahrmarkt Wissen e.V. wieder für viele strahlende Gesichter. Zahlreiche Besucher hatten Lose gekauft, um nicht nur attraktive Preise zu gewinnen, sondern zugleich den guten Zweck des Jahrmarkts zu unterstützen.

Zu den Hauptgewinnern zählt in diesem Jahr die Familie Brenner, die sich über eine fünftägige Kreuzfahrt mit der AIDAmar nach Skandinavien freuen darf. Ebenfalls glücklich zeigte sich Nils Freidhof, der den Gutschein für ein E-Bike im Wert von 1.800 Euro gewann. Über ein besonderes Waldsofa freute sich die Familie Wöllner – ein Gewinn, der zur Erholung im Grünen einlädt und perfekt zum nachhaltigen Gedanken des Jahrmarkts passt.

Der Erlös der Tombola soll in ein nachhaltiges Projekt fließen: Der Jahrmarkt Wissen e.V. möchte mit seiner 56. Ausgabe in diesem Jahr die Erneuerung der Schulkantine im Stadtteil Rebolo in Barranquilla (Kolumbien) unterstützen. Dort erhalten rund 2.000 benachteiligte Kinder täglich eine warme Mahlzeit. Mit den Spendengeldern soll die Kantine modernisiert und hygienischer gestaltet werden, damit die Versorgung langfristig gesichert bleibt.

Der Jahrmarkt Wissen e.V. weist darauf hin, dass weitere Preise noch nicht abgeholt wurden. Die Gewinnnummern können auf der Webseite www.jahrmarktwissen.de eingesehen werden. Nicht abgeholte Gewinne können montagabends ab 20 Uhr im Jahrmarktshaus, Kirchplatz 20, 57537 Wissen, abgeholt werden.

Der Verein bedankt sich herzlich bei allen Loskäufern und Unterstützern, die mit ihrem Beitrag das soziale und nachhaltige Engagement des Jahrmarkts ermöglichen. Text: Julia Bender, Jahrmarkt Wissen e.V. Fotos: Johannes Bender, Jahrmarkt Wissen e.V.