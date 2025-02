WISSEN – Geteilte Freude ist doppelte Freude – Jahrmarkt Wissen e.V. spendet 103.000 Euro

Der Jahrmarkt Wissen bleibt ein beeindruckendes Beispiel für gelebte Solidarität. Mit einer Spendensumme von 103.000 Euro übertrifft der 55. Jahrmarkt alle Erwartungen. Ursprünglich waren bereits beeindruckende 85.000 Euro zusammengekommen, doch durch zusätzliche Spenden nach dem Jahrmarkt im Oktober letzten Jahres wurde das Ergebnis noch einmal gesteigert.

Unterstützung für das Don Bosco Zentrum in Sri Lanka

Zum dritten Mal in Folge fördert der Jahrmarkt Wissen e.V. erfolgreich das Don Bosco Zentrum in Nochchiyagama, Sri Lanka. Diesmal mit einem besonderen Fokus: Die Spenden werden eingesetzt, um die Berufsschule und das angeschlossene Wohnheim mit einer Solaranlage auszustatten. Das Zentrum möchte zukünftig nachhaltige Energie nutzen, Erlöse durch die Einspeisung ins öffentliche Stromnetz erhalten und vor allem eine neue Ausbildung zum Solar-Techniker anbieten.

Der finanzielle Mehrerlös sorgt für eine doppelte Nachhaltigkeit: Statt der geplanten Anlage kann nun eine leistungsstärkere Photovoltaik-Anlage installiert werden, die erheblich mehr Strom produziert. Der überschüssige Strom wird ins öffentliche Netz eingespeist und vergütet. Da durch die leistungsstärkere Anlage nun mehr Strom eingespeist werden kann, steigen auch die Erlöse aus der Vergütung. Die daraus erwarteten jährlichen Einnahmen von rund 17.500 Euro fließen direkt in die Bildung – sie ermöglichen nun statt der geplanten 40 Ausbildungsplätze sogar 70 Voll- oder 140 Teilstipendien für benachteiligte Jugendliche in Sri Lanka.

Bei der symbolischen Spendenübergabe beim Projektpartner Don Bosco Mondo e.V. in Bonn teilten Bettina Ruoff und Silvia Cromm vom Vorstand sowie Projektreferentin Claudia Ebinger von Don Bosco Mondo e.V. die Freude mit Johannes Bender vom Vorstand des Jahrmarkt Wissen e.V. Die höhere Spendensumme ermöglicht dem Zentrum in Nochchiyagama in Sri Lanka nun eine nachhaltigere Zukunft und sichert mehr jungen Menschen eine Ausbildung in einem zukunftsfähigen Berufsfeld.

Jedes Jahr verwandeln hunderte Ehrenamtliche den Platz des Wissener Jahrmarkts in einen Ort des Engagements und der Tradition. Der Jahrmarkt hat sich längst als eine der größten Spendenaktionen in Rheinland-Pfalz etabliert und setzt immer wieder ein starkes Zeichen für Gemeinschaft und Hilfsbereitschaft. Auch das Ergebnis der 55. Ausgabe des Marktes zeigt eindrucksvoll, wie wichtig dieses Event für soziale Projekte weltweit und den Zusammenhalt in Wissen ist. Die erzielten Spenden verändern nicht nur das Leben vieler Jugendlicher in Sri Lanka, sondern beweisen einmal mehr: Geteilte Freude ist doppelte Freude. Text: Julia Bender, Jahrmarkt Wissen

Foto: (v.l.): Bettina Ruoff, Vorstand Don Bosco Mondo e.V.; Johannes Bender, Vorstand Jahrmarkt Wissen e.V.; Claudia Ebinger, Projektreferentin; Silvia Cromm, Vorstand Don Bosco Mondo e.V. Foto: Katharina Schründer, Don Bosco Mondo e.V.