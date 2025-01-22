WISSEN – Geschenk vom Osterhasen! – Mit Hatha Yoga Körper und Geist stärken – Sichere dir dein Wohlbefinden: Yoga als Investition in die Gesundheit

Das Rote Kreuz Kreisverband Altenkirchen lädt herzlich zu einem neuen Hatha Yoga Kurs ein, der am Dienstag, den 14. April 2026, beginnt. Der Kurs findet von 19:45 bis 20:45 Uhr im DRK-Heim in Wissen, Auf der Rahm 21, statt. Es sind noch Plätze für interessierte Teilnehmer verfügbar!

In diesem Kurs zielt das Programm darauf ab, die Beweglichkeit zu verbessern, die Muskulatur zu stärken und eine gesunde Haltung zu fördern. Außerdem werden gezielte Übungen angeboten, um Schwachstellen zu stabilisieren und Stress abzubauen. Die Teilnehmer erlernen Techniken, die helfen, mehr Gelassenheit und innere Ruhe in herausfordernden Situationen zu entwickeln.

Die Yoga-Kurse richten sich an alle, die etwas Gutes für ihre körperliche und geistige Gesundheit tun möchten. Die Übungen sind so konzipiert, dass auch bewegungseingeschränkte oder untrainierte Personen problemlos teilnehmen können, ohne sich überfordert zu fühlen. Mitzubringen sind: Eine Yoga- oder Gymnastikmatte und Bequeme Kleidung.

Gesundheit fördern und Chancen nutzen – Anmeldung noch heute möglich!

Für weitere Informationen steht die Kursleitung Katrin Schmidt 01511 9637224 oder der DRK-Kreisverband Altenkirchen, Birgit Schreiner gerne zur Verfügung telefonisch unter 02681 – 800644 (vormittags) oder per E-Mail unter schreiner@kvalternkirchen.drk.de.