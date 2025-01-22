WISSEN – „Geh aus, mein Herz, und suche Freud“ – Bürgertreff lädt zum Offenen Singen am 15.05.26 ein

Alle, die gerne singen – egal wie – sind herzlich eingeladen zum Offenen Singen am Freitag, 15.05.26, 16 Uhr, im Bürgertreff Wissen. Frühlingslieder, deutsche Volkslieder und internationale Songs – die Musiker Michaela Weyand und Eduardo Cisternas leiten das gemeinsame Singen an. Texte werden verteilt, Gitarre, Flöte und diverse Rhythmusinstrumente begleiten die Sangeslustigen. Freitag, 15.05.26, im Bürgertreff Wissen, Marktstr. 8. Einlass ab 15 Uhr, Beginn 16 Uhr. Eintritt frei, Spenden sind willkommen. Anmeldung nicht erforderlich. Die Veranstaltung findet im Rahmen des Programms „Bildung trifft Entwicklung“ statt und wird unterstützt von Engagement Global. Kontakt: Erika Uber – buergertreff.wissen@gmail.com.