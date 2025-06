WISSEN – Führungen im Wisserland: nächste Termine

Zwei interessante Führungen in Wissen stehen an, wo jeweils noch freie Plätze vorhanden sind. Am 22. Juni heißt es „Die Geschichte des Walzwerks und seine Bedeutung für das Wisserland“ mit Christiane Weber. Eine Woche später folgt am 29. Juni die nächste Führung „Das alte Wissen“ mit Isabella Groß.

Beide Führungen beginnen jeweils um 14 Uhr an der Tourist-Information im Wissener RegioBahnhof. Die Teilnahmegebühr in Höhe von 5 € ist beim Treffen bei der Gästeführerin in bar zu zahlen, Kinder bis einschl. 14 Jahre sind frei. Um Anmeldung in der Tourist-Information Wisserland unter Tel. 02742 2686 oder per Mail (info@wisserlandtouristik.de) wird gebeten. Man kann auch spontan zur Führung kommen, es gilt aber eine maximale Teilnehmerzahl von 20 Personen.

Alle Führungen im Wisserland können für Gruppen auch individuell angefragt werden. Die festen Termine im Jahr 2025 sind auf Wisserland.de/Veranstaltungen zu finden (Rubrik Führung). Infos zu den Inhalten der einzelnen Führungen sind ebenfalls auf Wisserland.de zu finden (im Menüpunkt Freizeit). Foto: Archiv VG-Verwaltung Wissen