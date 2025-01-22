WISSEN – Führungen im Wisserland: nächste Termine

Zwei interessante Führungen in Wissen stehen an, wo jeweils noch freie Plätze vorhanden sind. Am 24. August heißt es „Das alte Wissen“ mit Isabella Groß. Eine Woche später folgt am 31. August die nächste Führung „Stadtkern Wissen“ mit Dagmar Ueckerseifer.

Beide geführten Stadt-Spaziergänge beginnen jeweils um 14 Uhr an der Tourist-Information im Wissener RegioBahnhof. Während es in der Führung „Das alte Wissen“ um die Zeit vor der Industrialisierung geht, beleuchtet die Führung „Stadtkern Wissen“ das Thema Bauwerke, Menschen und Geschichten. Nähere Infos auf wisserland.de/veranstaltungen. Die Teilnahmegebühr in Höhe von 5 € ist beim Treffen bei der Gästeführerin in bar zu zahlen, Kinder bis einschl. 14 Jahre sind frei. Um Anmeldung in der Tourist-Information Wisserland unter Tel. 02742 2686 oder per Mail (info@wisserlandtouristik.de) wird gebeten. Man kann auch spontan zur Führung kommen, es gilt aber eine maximale Teilnehmerzahl von 20 Personen.

Alle Führungen im Wisserland können für Gruppen auch individuell angefragt werden. Die festen Termine im laufenden Jahr sind immer auf wisserland.de/veranstaltungen zu finden (Rubrik Führung). Foto: Dominik Ketz