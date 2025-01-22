WISSEN – Freitag Blutspende in Wissen

Auch im Frühling mit Blick auf die Ferienzeit, so der Appell des DRK-Blutspendedienstes West an die Bevölkerung: „Gehen Sie bitte zum Spenden!“ Denn ohne dieses Engagement kann oftmals die Behandlung von chronisch Kranken und Krebspatienten nicht erfolgen. Zahlreiche Operationen müssten ausfallen. Dabei widmet man der Sicherheit sowohl von Empfängern als auch Spendern die größte Aufmerksamkeit. Vor dem Arztgespräch wird der Eisenwert im Blut des Spenders geprüft. Davon ist abhängig ober er überhaupt zur Tat schreiten darf. Spenden darf man im Alter ab mindestens 18 Jahren, eine Altersgrenze nach oben besteht nicht mehr. Beim letzten Termin im Wissener Kopernikus-Gymnasium sind zur Freude der heimischen DRK-Bereitschaft 76 verantwortungsvolle Frauen und Männer erschienen. Sechs davon sogar als Erstspender. Seitens der Wissener waren Heike Dietz, Nicole Thielmann, Harald Witt, Melina Thiel, Ulrike Wirtgen, Dirk Rödder, Hans-Dieter Hüsch und Carsten Henn als ehrenamtliche Helfer im Einsatz. Das Jugendrotkreuz vertraten Emilia Schulte, Henry Fah, Darleen Fendrich und Jannis Stricker. Carsten Henn als Zuständiger für das Blutspendewesen in Wissen bedankte sich noch bei der Verwaltung des Gymnasiums für das Bereitstellen der Spendelokalität. Den nächsten Termin hat man für Freitag, den 15. Mai 2026 anberaumt. Wer seinen Mitmenschen und auch sich selber etwas Gutes tun will, kann sich dann zwischen 16 und 20 Uhr zum Spenden einfinden. Über die Hotline Tel. Nr. 0800 1194911 kann ein fester Zeitpunkt vereinbart werden, es geht aber auch ohne. (bt) Fotos: Bernhard Theis