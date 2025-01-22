WISSEN – Flohmarkt am 20.06.26 im Bürgertreff in Wissen – Stöbern, schmausen, spenden

Am Samstag, 20.06.26, lädt der Bürgertreff Wissen zu einem Flohmarkt ein, rund um das Ladenlokal in der Fußgängerzone Wissen. Angeboten werden gut erhaltene Sachen aus Keller, Küche, Kleiderschrank, Kinderzimmer. Der Erlös kommt dem Verein Bürgertreff zugute. Die Besucher können sich bei Kaffee, Tee, Muffins und Kuchen stärken. Der Bürgertreff freut sich auf viele Gäste, unterhaltsames Feilschen und gute Gespräche. Samstag, 20.06.26, 11 bis 16 Uhr, Bürgertreff Wissen, Marktstr. 8. Kontakt: Erika Uber, buergertreff.wissen@gmail.com. Fotos: KI