WISSEN – Fassanstich zum Wissener Schützenfest

Am späten Freitagnachmittag war es endlich soweit: Das große Wissener Schützenfest öffnete seine Pforten. Doch zuvor stand ein traditionelles Ritual auf dem Programm. Schützenoberst Karl-Heinz Henn begrüßte die Gäste, während seine Kameraden ein Bierfass auf den Klapptisch vor dem Festzelt stellten. Die Ehre des Anstichs lag beim Stadtbeigeordneten Claus Behner, der sich auch umgehend mit Holzhammer und Zapfhahn ans Werk machte. Leider klappte es nicht so recht, der Hahn rutschte immer wieder aus dem Spundloch heraus. Jetzt übernahm Jürgen Thielmann, Schützenoffizier und Prinzgemahl von 2024, kurzentschlossen das Kommando. Zwei gezielte Schläge – und das Bier nahm seinen Weg in die Gläser. Der erste Schluck stand natürlich Schützenkönig Philip I. (Kubalski) zu. Für die musikalische Umrahmung des kleinen Festakts sorgte das Jugendorchester der Stadt- und Feuerwehrkapelle Wissen. Inzwischen stand der Vergnügungspark von rund 30 Schaustellern in voller Blüte. Karussells, Autoscooter, Schießbuden, Grillstände usw. fanden allerseits starken Andrang. Am Samstagabend gab es ein Standkonzert am ehemaligen Postamt. Später trat der gastgebende Wissener Schützenverein an und holte die Majestäten zu einem Festzug durch die Stadt ab. Und alle freuten sich auf das große Höhenfeuerwerk. Dem Hofstaat von Philip Kubalski und seiner Königin Laura Böhnlein gehören übrigens an: Andrea und Michael Kubalski, Lena Kubalski und Jonas Stangier, Amy Kölschbach und Lennard Böhnlein, Sarah Böhnlein und Noah Seidel, Annika Lorsbach und Johannes Seidel, Luisa Marciniak und Markus Blum, Marie Marciniak und Simon Klöckner, Melina Wendler und Jonas Schröter, Anna Drebitz und Andreas Ebach, Chantal Baatz und Daniel Wagner, Tabea Pracht und Dominik Weller, Marie Braun und Marcel Theis sowie Laura Nell und Fabian Brenner. (bt) Fotos: Bernhard Theis