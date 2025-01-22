WISSEN – Erstkommunion in der katholischen Pfarrkirche „Kreuzerhöhung“ in Wissen

Endlich konnte man wieder Erstkommunion in der katholischen Pfarrkirche „Kreuzerhöhung“ in Wissen feiern. Erst kürzlich war das Gotteshaus nach dem Brand aufwendig restauriert worden und konnte nun wie eh und je genutzt werden. Vor dem Einzug am Morgen des Weißen Sonntag versammelten sich die 18 Kommunionkinder aus Wissen, Schönstein, Mittelhof und Elkhausen in der Bücherei am Kirchplatz zu einem gemeinsamen Gebet. Zuvor hatten sie noch ein kleines Papierkrönchen für ihre Kommunionskerzen erhalten. Dann ging es unter Begleitung der Stadt- und Feuerwehrkapelle in die Kirche. Die Hauptpersonen, elf Mädchen und sieben Jungen, erneuerten am Sonntag ihr Taufversprechen und traten zur Gabenbereitung vor den Altar. Nach der Wandlung kam der große Moment: Die Kinder empfingen aus der Hand von Pastor Martin Kürten ihre erste Heilige Kommunion. Auf dem Kirchplatz warteten nach dem Schlusssegen schon die Eltern und Anverwandten auf die Mädchen und Jungen. Allen galt eine herzliche Gratulation, die Kirchengemeinde selbst steuerte Kreuze als besondere Geschenke bei. Am kommenden Sonntag feiern acht weitere Kinder Erstkommunion in Elkhausen. Hier die Namen der 18 Kinder, die am Weißen Sonntag in Wissen ihren großen Tag hatten: Elisabeth Abel, Greta Böhmer, Paula Boll, Josefine Bröhl, Marie Grollius, Martha Groß, Emilia Guski, Marleen Huhn, Lena Rasch, Theresa Reifenrath, Leonie Schmidt, Anton Klas, Ben Pfeiffer, Joshua Schmidt, Jan Paul Steib, Justus Schmidt, Lovis Wagner und Lukas Weitershagen. (bt) Fotos: Bernhard Theis