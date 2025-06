WISSEN – Erster Konfiball im Kirchenkreis Altenkirchen begeistert rund 150 Jugendliche

Mit einer Premiere der besonderen Art setzte der Evangelische Kirchenkreis Altenkirchen ein neues Zeichen in der Jugendarbeit: Rund 150 Konfirmandinnen und Konfirmanden der Jahrgänge 2024 und 2025 sowie Freunden kamen am 13. Juni in der Erlöserkirche in Wissen zum ersten Konfiball zusammen – ein festlicher Abend mit Musik, Tanz und Begegnung.

Die Idee dazu stammte von Tatjana und Roman Jeckel aus Wissen, die sich ehrenamtlich in der Jugendarbeit engagieren. Gemeinsam mit dem Konvent der beruflichen Jugendleiter wurde der Ball vorbereitet und vom Team „Jugendconnect evangelisch“ organisiert – mit Unterstützung zahlreicher Ehren- und Hauptamtlicher aus dem gesamten Kirchenkreis.

Die Kirche verwandelte sich für einen Abend in eine stimmungsvolle Disco mit DJ, Fotobox, Chill-Out-Bereichen und Verpflegung. Auch ein geistlicher Impuls mit Segnung gehörte zum Programm. „Der Konfiball war das Highlight unserer Konfizeit“, sagten mehrere Jugendliche aus Wissen.

Svenja Spille, Mitorganisatorin, betont: „Das Format spricht Jugendliche auf eine Weise an, die sie ernst nimmt und begeistert.“ Der Erfolg der Veranstaltung macht deutlich: Der Konfiball hat das Potenzial, zu einem festen Bestandteil der kirchlichen Jugendarbeit im Kreis zu werden.

Foto (Marion Kratzki): Konfiball 2025 in Wissen