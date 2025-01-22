WISSEN – Eröffnungsfest am Sonntag, 26.04.26 – Marktstr. 8 in Wissen

Ein neuer Begegnungsort – der Bürgertreff Wissen – belebt die Fußgängerzone im Zentrum von Wissen. Seit Anfang März öffnet der Bürgertreff zweimal wöchentlich die Türen zum Offenen Treff und bietet nach und nach immer mehr Veranstaltungen an: Singen, Spielen, Handarbeiten, Nachhilfe, Sprachkurse, Beratung.

Den erfolgreichen Start will der Verein feiern. Zum Eröffnungsfest am Sonntag, 26.04.26, lädt der Bürgertreff alle ein, die den neuen Ort der Begegnung kennen lernen möchten.

Von 11 bis 18 Uhr gibt es: Mitmachaktionen für Klein und Groß (Popcornmaschine, Basteln, Kostüme zum Verkleiden); am Büfett kann man Köstlichkeiten aus verschiedenen Kulturen probieren; Ulla Heling stellt ihre Bilder aus und am Nachmittag spielt die Band Soulmatic. Zudem ist Gelegenheit, mit den Mitgliedern des Vereins ins Gespräch zu kommen. Die Veranstalter freuen sich auf einen regen Besuch. Kontakt: Erika Uber, buergertreff.wissen@gmail.com. Foto: Erika Uber