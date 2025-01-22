WISSEN – Einladung zur Mitgliederversammlung am 07.03.2026 des VdK – Ortsverband Wissen.

Am Samstag, den 07. März 2026, findet im Schützenhaus in Schönstein um 15:00 Uhr die öffentliche VdK – Mitgliederversammlung statt. Herzlich eingeladen sind alle Mitglieder, sowie deren Angehörige und Interessenten.

Tagesordnung

Begrüßung durch den Ortsverbandvorsitzenden Thomas Schilling

2. Genehmigung der Tagesordnung

3. Totengedenken

4. Grußworte

5. Jahresbericht des Vorstandes

5.1 Vorsitzender / Schriftführer

5.2 Kassenverwalter

5.3 Bericht der Kassenprüfer

6. Aussprache zu Punkt 5

7. Entlastung des Kassenverwalters und des gesamten Vorstandes

8. Ehrungen

9. Verschiedenes

10. Schlusswort des 1. Vorsitzenden

Sollten zur Mitgliederversammlung Anträge gestellt werden, sind diese in schriftlicher Form bis zum 27. Februar 2026 an den Vorstand einzureichen.