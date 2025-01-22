WISSEN – Ein unidentifiziertes Flugobjekt über Kööttingerhöhe

Da staunte man an der Hachenburgerstraße im Wissener Stadtteil Köttingerhöhe nicht schlecht. In der Stromleitung des Dachreiters auf einem Wohnhaus tauchte ein UFO auf. Was zunächst nach einem Unidentifizierten Flugobjekt aussah, stellte sich bei Sonnenschein als Gruß aus südlichen Gefilden heraus. Offenbar hatten Anhänger des 1. FC Bayern München einen Partyballon mit dem bekannten Label des Fußballvereins aufsteigen lassen. Zu erkennen ist sogar ein Ball in den markanten roten Farben. Ob das Objekt tatsächlich aus Bayern bis auf die Köttingerhöhe geschwebt ist, darf jedoch angezweifelt werden. Gestartet ist es vermutlich bei einer Feierstunde in der näheren oder ferneren Umgebung. Inzwischen hat der Wind den Ballon in seine Einzelteile zerlegt; an der Stromleitung hängen nur noch kleine Fetzen. (bt) Foto: Bernhard Theis