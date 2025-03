WISSEN – EAM fördert Streicherklasse an der Grundschule Wissen

Mit 75.000 Euro fördert die EAM-Stiftung 27 soziale Projekte in elf Landkreisen, darunter auch zwei im AK-Land. So erhält der Verein der Freunde und Förderer der Musikschule des Landkreises Altenkirchen mit 6.000 Euro den diesjährigen Hauptpreis der EAM-Stiftung. An der Franziskus-Grundschule in Wissen soll ein kleines Streichorchester entstehen. Mit Unterstützung der Stiftung möchte der Verein Musikinstrumente für das Streichorchester anschaffen. Ziel ist es, vor allem sozial und finanziell benachteiligten Kindern in der Ganztags-AG der Schule hochwertigen Musikunterricht gebührenfrei zu ermöglichen.

Marco Müller, Leiter des EAM Regionalzentrums Süd, und Johannes Rudolph, Leiter der EAM Netzregion Altenkirchen, überreichten symbolisch die Stiftungsurkunde an Referatsleiterin Stefanie Neuhoff und Schulleiter Marc Schaeferdiek.

„Insgesamt haben sich 241 Initiativen und Organisationen mit ihren Projekten um die Stiftungspreise beworben“, erklärte Astrid Klinkert-Kittel, Landrätin des Landkreises Northeim und Vorsitzende des Stiftungskuratoriums. „Ich danke allen Bewerberinnen und Bewerbern und freue mich, dass wieder zahlreiche wichtige regionale Projekte von einer Förderung profitieren können.“ Förderschwerpunkte waren „Natur und Umweltschutz“ sowie im Nachwuchsbereich für Kinder bis zum Ende des Grundschulalters die Fördergebiete „Sport“ sowie „Erziehung und Bildung“.

EAM-Geschäftsführer und Mitglied des Stiftungsvorstands Olaf Kieser hob das soziale Engagement der Stiftung hervor: „Auf diese Weise unterstützen wir sozial engagierte Vereine, die durch ihre gemeinnützige Arbeit jeden Tag aufs Neue die Lebenssituation zahlreicher Menschen in der Region verbessern. Als kommunal verwurzeltes Unternehmen ist es für uns besonders wichtig, diese gezielte und verlässliche Förderung sozialen Engagements voranzutreiben.“ Bereits zum 19. Mal unterstützt die EAM mit ihrer Stiftung gemeinnützige Projekte.