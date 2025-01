WISSEN – DRK-Spiele-Nachmittag in Wissen

Gemeinsames Spielen in geselliger Runde. Die Spielenachmittage sind an allen geraden Wochen (04. Februar, 18. Februar, usw.) 14tägig fortlaufend von 15:00 Uhr bis 17:00 Uhr in Wissen, Auf der Rahm 21, DRK-Heim-Besprechungsraum Hintereingang. Es ist keine Anmeldung notwendig und kostenfrei. Wer mehr wissen möchte: Birgit Schreiner, Tel. 02681 800644 oder E-Mail: schreiner@kvaltenkirchen.drk.de oder Tanja Vogt (Kursleitung) Tel. 0151 41232367, E-Mail: tanja-vogt-13@gmx.de.