WISSEN – Deutschkurs für Berufstätige – Vorbereitung auf die B1-Prüfung

Viele Migranten sind berufstätig und können in der Woche nicht an einem Sprachkurs teilnehmen. Sie brauchen allerdings das Zertifikat B1, mit dem sie nachweisen, dass sie sich in Deutschland selbständig in Wort und Schrift am Alltagsleben beteiligen können.

Für diese Menschen ist der Deutschkurs gedacht, der gezielt auf die B1-Prüfung vorbereitet. Teilnehmer sollten also Vorkenntnisse (A2) mitbringen. Die Prüfung selbst wird bei einer dafür zertifizierten Organisation abgelegt.

Der Kurs startet im April/Mai 2025 und findet samstags von 12 bis 15 Uhr in Wissen statt. Die Kursgebühr richtet sich nach der Anzahl der Teilnehmer und beträgt ca. 30 Euro für zehn Samstage. Ort und Beginn des Kurses werden zeitnah mitgeteilt. Anmeldungen bitte bei der Kursleiterin: Erika Uber, erika.uber@t-online.de, Handy 01516 5179082.