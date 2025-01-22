WISSEN – Demokratie wächst nicht von allein – für eine nachhaltige Zukunft müssen wir sie pflegen und schützen – LandFrauen laden zum politischen Abend mit Oberbürgermeisterin a.D. Katja Dörner ein

Im Vorfeld der Landtagswahl Rheinland-Pfalz spricht und diskutiert am 16. März 2026, 18.00 Uhr auf Einladung des LandFrauenverbandes Frischer Wind e.V. Kreis Altenkirchen im Walzwerk Wissen die aus Steinebach/Sieg stammende ehemalige Oberbürgermeisterin von Bonn, Katja Dörner zu den Themen Nachhaltigkeit und Demokratie, den Zusammenhalt der demokratischen Kräfte und die Teilhabe von Frauen in der Politik. Alle Bürgerinnen und Bürger sind herzlich eingeladen.