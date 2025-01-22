WISSEN – Das Outdoor-Event im Bikepark Wissen am Samstag, 27. September 2025

Der Bikepark wird zur Bühne für ein außergewöhnliches Outdoor-Event, das Bike-Begeisterte aller Alters- und Leistungsklassen und Zuschauer zusammenbringt – von neugierigen Kindern über ambitionierte Hobbysportler bis hin zu erfahrenen Profis.

Im Mittelpunkt steht die neue WERKS-LINE, eine Jumpline für Fortgeschrittene, die im Bikepark Wissen neue Maßstäbe setzt. In spannenden Wettbewerbsformaten wie Best Trick, Best Line, Best Whip und Weitsprung können Rider ihr Können unter Beweis stellen. Als Highlight des Events feiert das neueste Schanzenwerk-Filmprojekt Premiere, das nicht nur den Bau der neuen WERKS-LINE dokumentiert, sondern auch Profis, wie Iven Ebener, Sebastian Kahl, Jarno Ahnert, Friedger Schönberger und Tom Schmitz, zeigen lässt, was auf der neuen WERKS-LINE alles möglich ist. Der Schanzenwerk-Kooperationspartner Rose Bikes wird das Event unterstützen und unter anderem das neue Rose E-MTB File Plus vorstellen.

Der Bikepark stellt für den Ski-Club Wissen eine große Herausforderung dar, der er sich aber gerne stellt. An diesem Tag wird deutlich, dass der Bikepark dem Verein viele neue Möglichkeiten eröffnet, die in die Region und darüber hinaus strahlen.

Der gesamte Bikepark ist ab 10.00 Uhr befahrbar. Camping ist möglich in der Werkstraße – nur 5 Minuten mit dem Rad vom Park entfernt. Für Essen und Getränke ist an diesem Tag bestens gesorgt, sodass das Publikum rundum versorgt ist. Nach einem Tag voller Action klingt der Abend mit einer Aftershow-Party in und um die Brandeck-Hütte aus, auf der mehrere DJs für gute Stimmung sorgen.

Der Verein freut sich auf zahlreiche Biker und Zuschauer aus dem Wisserland und der gesamten Region.