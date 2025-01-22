WISSEN – D1 startet erfolgreich in die Saison

Im Auftaktspiel der D1-Saison setzten sich die wissener Jungs gegen die zweite Mannschaft von Mühlheim-Urmitz mit 16:8 (9:3) durch. Auch eine gute Torhüterleistung ebnete den Weg zum verdienten Sieg.

Das erste Saisonspiel ist immer etwas besonderes. Die Mannschaften wissen nicht, wo sie genau stehen und müssen in neuen Konstellationen zusammenfinden. Diese Tatsache war auch beim ersten Spiel der D1 zu beobachten. Zwar legte man direkt mit zwei Toren vor, aber das Spiel der Wissener war im Angriff noch statisch und in der Abwehr zu unbeweglich. Dadurch kamen die Gäste immer wieder zu guten Möglichkeiten. Oft scheiterten sie allerdings am gut aufgelegten Marco Müller im Tor des SSV. Dank dieser Tatsache konnte die D1 den Vorsprung über 4:1 und 6:2 letztlich zum Halbzeitstand von 9:3 ausbauen. Auch wenn es sich nicht direkt im Ergebnis widerspiegelte, so hatte das wissener Trainerduo Viola und Philip Hombach die richtigen Worte in der Halbzeit gefunden. Deutlich beweglicher wurde in der Abwehr gearbeitet. Kam trotzdem ein Ball aufs Tor, war weiterhin Marco Müller häufig zu Stelle. Da auch im Angriff zielstrebiger gespielt wurde, setzte sich Wissen weiter ab und gewann am Ende mit acht Toren Unterschied.

Der gute Auftakt sollte Selbstvertrauen für die kommende Aufgaben geben. Das nächste Spiel findet am 13.09., um 14 Uhr, in Puderbach statt.

Es spielten: Mattis Meyer, Noah Melcher, Jakob Meckeler, Tom Schmidt, Lennard Selbach, Marco Müller, Dante Hartmann und Vadym Cherhutsa