WISSEN – D1-Jugend spielt Turnier in Gummersbach

Am ersten Wochenende des neuen Jahres nahm die D1 an einem gut besetzten Vorbereitungsturnier des HC Gelpe/Strombach in Gummersbach teil. Gegen starke Gegner gab es viel zu lernen und man belegte am Ende den neunten Platz des Turnieres.

In aller Frühe ging es am Sonntagmorgen auf verschneiten Straßen Richtung Oberbergisches Land, musste man doch bereits um 10Uhr das erste Spiel in der Gummersbacher Eugen Haas Halle bestreiten. In der Gruppe A traf die D1dort auf die erste Mannschaft des Gastgebers HC Gelpe/Strombach. Beiden Mannschaften merkte man die frühe Uhrzeit an. Mehrere technische Fehler und Ungenauigkeiten prägten das Spiel. Obwohl sich der SSV im Angriff schwertat, konnte man mithalten und gestaltete das Spiel ausgeglichen. Da auch das Kampfgericht offensichtlich noch nicht richtig wach war, wurde zwischenzeitlich ein Tor des Gastgebers doppelt gezählt. Am Ende des Spiels, war es genau das eine Tor, was den SSV um den verdienten Punkt brachte, weil den Wissenern kurz vor Schluss das 8:9 gelang. Die Proteste halfen nichts und so verlor man das Spiel unglücklicherweise.

m zweiten Spiel des Tages ging es gegen den späteren Turniersieger die HSG Dutenhofen. Handballkennern wird es nun in den Ohren klingeln, so ist Dutenhofen doch der Jugendunterbau des Bundesligavereins der HSG Wetzlar. So klar wie das Kräfteverhältnis auf dem Papier, so klar war es auch auf der Platte. Mit 3:16 ging dieses Spiel gegen den körperlich und spielerisch überlegenen Gegner verloren.

Vor dem dritten Spiel, welches gegen die Bergischen Panther ging, machte man sich Hoffnungen wieder mithalten zu können. Allerdings schaffte es die Mannschaft nicht, ihre beste Leistung, die dazu notwendig gewesen wäre, auf die Platte zu bringen und verlor das Spiel mit 8:14.

Im letzten Spiel der Gruppenphase waren die Vorzeichen wieder eindeutig. Hatte der Gegner die HSG Siebengebirge doch bislang im Turnier nur gegen die HSG Dutenhofen verloren. Trotz des am Ende wieder eindeutigen Ergebnis (5:18) zeigte der SSV eine kämpferische Leistung und gab nochmal alles.

Auch mit dem letzten Platz in der Gruppe war das Turnier noch nicht vorbei. So wurde gegen den Tabellenletzten der Gruppe B das Platzierungsspiel um Platz neun ausgetragen. Dort trafen die Wissener auf die zweite Mannschaft des HC Gelpe/Strombach und setzte sich mit 11:7 durch.

So beendete man das hervorragend organisierte Turnier mit einem Erfolgserlebnis und trat am Nachmittag die Heimreise an. Trainer Philip Hombach zog ein positives Fazit: „Auch wenn wir in den meisten Spielen deutlich unterlegen waren, war es meiner Meinung nach richtig und wichtig teilzunehmen. In den Spielen gegen stärke Mannschaften lernt man so viel und die Spieler sehen, auf welchem Level in ihrem Alter schon Handball gespielt wird. Vielleicht weckt das bei dem einen oder anderen noch ein bisschen den Ehrgeiz.“

Es spielten: Mattis Meyer, Noah Melcher, Jakob Meckeler, Tom Schmidt, Lennard Selbach, Marco Müller, Vadym Cherhutsa, Lasse Schwertel, Ben Schneider, Luca Scheerer, Paula Leis, Ida Papenfuß