WISSEN – CDU-Abgeordneter greift Anliegen aus Kita-Alltag auf – Kleine Anfrage zum Bürokratieabbau eingereicht

Der Landtagsabgeordnete Matthias Reuber setzt sich aktiv für eine Entlastung der Kindertagesstätten und deren Träger ein. Im Nachgang zur CDU-Veranstaltung im Kulturwerk Wissen hat der Abgeordnete eine Kleine Anfrage an die Landesregierung gestellt, um Möglichkeiten zum Bürokratieabbau zu erfragen.

Auf der Veranstaltung, die sich intensiv mit den Herausforderungen in den Kitas befasste, äußerten viele der Teilnehmerinnen und Teilnehmer ihren Unmut über die wachsenden administrativen Hürden. Der CDU-Kreisvorsitzende betont: „Wir haben in der Veranstaltung viele wertvolle Rückmeldungen aus dem Kita-Alltag erhalten. In einem ersten Schritt möchte ich mich nun dem Thema Bürokratie widmen und erfragen, welche Vereinfachungen bei dem Administrationssystem und in der Verwaltung aus Sicht der Landesregierung denkbar sind.“

Reuber nimmt die Hinweise der Fachkräfte ernst und setzt sich dafür ein, die Rahmenbedingungen für Kitas zu verbessern. Die Kleine Anfrage soll Aufschluss darüber geben, welche Maßnahmen seitens der Landesregierung möglich und geplant seien, um den bürokratischen Aufwand in den Einrichtungen zu reduzieren. Reuber spricht in der Anfrage die Option von pauschalen Förderungen für Kitas als Ersatz für das Administrationssystem an. Weiterhin stellt er die Frage, ob man die Aufgaben des Landesamtes und der Kreisverwaltung zusammenführen könne, um Doppelstrukturen zu vermeiden.

„Unser Ziel ist es, die Fachkräfte in den Kitas, zu befreien, damit sie sich verstärkt der pädagogischen Arbeit mit den Kindern widmen können. Auch wollen wir die Bürokratie für Träger und Verwaltungen reduzieren.“, so der CDU-Kreisvorsitzende weiter. Reuber versichert die Antworten der Landesregierung zusammen mit seinen Fraktionskollegen genau zu prüfen und sich weiterhin für pragmatische Lösungen starkzumachen.