WISSEN – Bürgertreff Wissen macht beim Martinsmarkt mit – Kartoffelwaffeln und Flohmarkt am 08.11.26

Beim Wissener Martinsmarkt, 08.11.26, lohnt sich auch ein Besuch beim Bürgertreff in der Marktstr. 8. Ab 11 Uhr gibt es – passend zur Jahreszeit – Waffeln aus Kartoffelteig, süß oder herzhaft. Und einen Flohmarkt mit Kleidung, Büchern, Geschirr, funktionierenden Haushaltsgeräten, Kinderspielen, Dekoration… Alles gut erhalten und zu einem kleinen Preis. Bürgertreff.wissen@gmail.com