WISSEN – Bürgertreff unterwegs – Auf den Spuren von F.W. Raiffeisen – Museumsbesuch in Hamm am 15. November 2025

Mit dem Leben und Wirken von F.W. Raiffeisen beschäftigt sich der Bürgertreff Wissen e.V. am 15. November 2025. Nach einer Einführung bei Kaffee und Keksen mit Helmut Schimkat, der sich seit vielen Jahren mit dem Genossenschaftsgründer beschäftigt, besuchen wir das Raiffeisen-Museum in Hamm. Treffpunkt ist um 13.30 Uhr im kath. Gemeindesaal in Hamm (oberhalb der Eisdiele); um 14.30 Uhr ist der Besuch des Museums. Die Veranstaltung wird unterstützt von „Aktion Neue Nachbarn“. Die Teilnahme kostenlos, Spende ist erwünscht. Anmeldung bei: Erika Uber H 01516 5179082, buergertreff.wissen@gmail.com