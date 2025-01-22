WISSEN – Bürgermeister Berno Neuhoff spricht bei der Kolpingsfamilie Wissen – Gute Tradition wird fortgesetzt

Im Rahmen des Jahresprogramms der Kolpingsfamilie Wissen ist ein Termin mit dem Wissener Bürgermeister seit Jahrzehnten ein fester Bestandteil. Mit „Aktuelle Themen aus Stadt und Verbandsgemeinde Wissen“ ist daher das nächste Kolpingtreffen am Mittwoch, dem 29. April 2026 um 17.00 Uhr im Vereinsraum im katholischen Pfarrheim in Wissen überschrieben.

Natürlich sind nicht nur Kolpinger dabei, sondern wie immer ergeht hiermit eine herzliche Einladung an alle interessierten Bürgerinnen und Bürger. Wer also Informationen zu Rathausneubau, Kunstrasenplatz, Windkraft oder anderen örtlichen Themen haben will, sollte kommen, zuhören und mit Bürgermeister Berno Neuhoff reden. Die Kolpingsfamilie Wissen und der Bürgermeister freuen sich auf eine rege Beteiligung.