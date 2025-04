WISSEN – Biblische Geschichte modern gespielt: Musical „Mose“ begeisterte

Erneut war das Wissener kulturWERK eine der Stationen der aktuellen Produktion von Adonia e. V. Der Projekt-Chor mit über 50 Teens und die ebenso junge Live-Band erfüllten wieder die Erwartungen der Besucher in Wissens Industriekultur-Halle. Auch Talente aus dem Wisserland waren mit von der Partie.

Die uralte Geschichte hat bis heute nichts an Faszination verloren: Die Rettung der Israeliten aus der Sklaverei des Pharaos Ägyptens durch Mose ist in diesem Jahr das Thema der Musicalcamps, welche wieder bundesweit auf Tour gehen. Erste Station des Chores, welcher im nördlichen Rheinland-Pfalz mehrere Musical-Abende gestaltet, war das kulturWERKwissen. Nicht nur die imposante Halle sorgte bei den Teenagern für das nötige Lampenfieber – auch das Publikum war zahlreich erschienen, darunter viele Familien mit Kids.

Adonia schafft es immer wieder, Bibelgeschichten modern zu vertonen. Dazu gab es erneut schöne Kostüme und ansprechende Choreografien. Besonders haben die Macher der Musicals die Gabe, mit nur kleinen Bühnenbildern und wenig Aufwand teils imposante Szenen zu präsentieren – hier zum Beispiel den brennenden Dornbusch, bei dem Mose Gott auf dem Berg Horeb begegnete. Die Teens, welche teils zum ersten Mal Bühnen-Luft schnuppern, werden dabei von einer talentierten Live-Band begleitet.

Wie schon in den Vorjahren war das Musical ein Publikumsmagnet: Die vielen hundert Fans belohnten die Jugendlichen mit Applaus und motivierten die Teilnehmer so für die Tour. Es kamen wie immer viele Verwandte und Freunde der Mitwirkenden. Auch die Gastfamilien waren vor Ort, denn die Übernachtung der jungen Musiker erfolgte bei Familien in Wissen und Umgebung – das gehört zum bewährten Konzept von Adonia. Örtlicher Partner war erneut die Evangelische Freikirche Wissen e. V. mit Sitz in Schönstein.

Das Besondere bei Adonia-Camps: Der Beginn der Proben, hier in Neuwied, war erst wenige Tage vorm ersten Auftritt in Wissen. Vorab hatten die jungen Mitwirkenden bereits die Noten und ein vorproduziertes Album zum Üben erhalten. Ziel des gemeinnützigen Vereins Adonia ist es seit 2001, Kinder und Jugendliche in ihrer Persönlichkeit zu stärken und ihr kreatives und musikalisches Potential zu entfalten – und natürlich Gemeinschaft und christliche Musik zu erleben. Wieder aus dem Bereich Wissen mit dabei waren Celia, Marisa, Chiara und Hannah.

So wurde es ein unvergesslicher Abend für Alle. Nach dem Konzert wurden die Teilnehmer ihren Gastfamilien übergeben, wo nach dem ereignisreichen Tag Ruhe und Kraft für das nächste Konzert getankt werden konnte. Fotos: Andrea Stentenbach