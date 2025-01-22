WISSEN – Bezirksoberliga Männer 2025/26, 1. Spieltag – SSV Wissen ärgert Favoriten – Mendig zittert sich zum Auftaktsieg – SSV95 Wissen – Grün-Weiß Mendig 25:27 (10:15)

Zum Auftakt der neuen Bezirksoberliga-Saison empfing der SSV95 Wissen in der Konrad-Adenauer-Halle den Verbandsliga-Absteiger und Titelaspiranten Grün-Weiß Mendig. In einem hochklassigen und intensiven Spiel setzte sich der Favorit am Ende knapp mit 27:25 durch – doch Wissen verkaufte sich teuer und hinterließ trotz Niederlage einen starken Eindruck.

Die Gäste aus Mendig starteten mit viel Tempo und Durchschlagskraft, angeführt von ihrem besten Torschützen Kevin Scholl (10 Treffer). Schnell lag der SSV Mitte der ersten Halbzeit mit drei Toren zurück (7:10, 22. Minute). Kurz vor der Pause folgte eine kleine Schwächephase, die Mendig eiskalt ausnutzte und auf 10:15 davonziehen konnte.

Nach dem Seitenwechsel zeigte sich Wissen jedoch deutlich verbessert. Angetrieben von den starken Rückraumspielern Lukas Leidig (8/4 Tore), Max Walterschen (7 Tore) und Philipp Hombach, (5/1 Tore), der durch geschickte Anspiele immer wieder den Kreis in Szene zu setzen wusste, kämpfte sich die Mannschaft Tor um Tor heran.

Das Torhütergespann Reifenrath und Kilian steuerte eine glänzende Leistung bei und hielt den SSV mit zahlreichen Paraden im Spiel.

In der Schlussphase kam noch einmal richtig Spannung auf: In der 57. Minute verkürzte Walterschen auf 24:25. Doch Mendig bewies Nervenstärke und entschied das Spiel in den letzten Minuten für sich.

Ein Knackpunkt war allerdings, dass der Wissener Trainer zu lange an seiner ursprünglichen Spielidee festhielt und nicht frühzeitig auf Mendigs variable Deckung reagierten. Gerade im Angriff fehlten dadurch in der ersten Hälfte die nötige Durchschlagskraft.

Auch wenn der SSV95 Wissen das Spiel knapp verlor, konnte die Mannschaft mit breiter Brust vom Feld gehen. Gegen den Favoriten aus Mendig zeigte das Team, dass es in dieser Saison mithalten kann.

Für den SSV95 Wissen spielten: Kilian, Reifenrath – Scholz (2), Diederich, Brenner, Stahl, Ortmann, T. Walterschen, M. Walterschen (7), Schultheis, Hering (1), Perez Leal (1), Kill, Hombach (5/1), Leidig (8/4), Mosen (1).