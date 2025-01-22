WISSEN – Bezirksoberliga Herren – SSV 95 Wissen erkämpft Punkt in Bassenheim – schwieriger Start nach der Winterpause

Mit einem hart umkämpften Unentschieden ist der SSV 95 Wissen in die Rückrunde der Bezirksoberliga Herren gestartet. Beim TV Bassenheim stand am Ende eine Punkteteilung, die aus Wissener Sicht sowohl leistungsgerecht als auch hart erarbeitet war – unter alles andere als einfachen Bedingungen.

Es war das erste Spiel nach der Winterpause, und das merkte man der Partie von Beginn an an. Hinzu kam für den SSV der ungewohnte Einsatz von Harz, der den Gästen sichtlich Probleme bereitete. Dennoch fand Wissen gut in die Begegnung und konnte den Spielstand im Verlauf der Partie immer wieder ausgleichen. Der entscheidende Schritt gelang jedoch nicht: In Führung ging der SSV kein einziges Mal. Stattdessen schafften es die Gastgeber aus Bassenheim immer wieder, sich nach einem Ausgleich erneut auf zwei Tore abzusetzen.

Trainer Andreas Groß sah genau darin den Knackpunkt der Begegnung: „Immer wenn wir ausgleichen konnten, dann brachten wir uns durch technische Fehler wieder ins Hintertreffen und mussten dann wieder einem Rückstand hinterherlaufen. Hätten wir es in einer dieser Phasen mal geschafft, das Ergebnis positiv für uns festzuziehen, dann wäre das Spiel vielleicht zu unseren Gunsten gekippt.“

Überschattet wurde die Partie zudem von einer sehr harten, phasenweise überharten Gangart der Gastgeber. Immer wieder gerieten Wissener Spieler in robuste Zweikämpfe, die aus Sicht der Gäste nicht ausreichend geahndet wurden. Auch dazu fand Groß nach dem Spiel deutliche Worte:

„Ich hätte mir gewünscht, der Schiedsrichter hätte meine Spieler mehr geschützt. Wir hatten mehrere üble Fouls, die meiner Meinung nach auch durchaus härter hätten bestraft werden können. Gesunde Härte ist das eine, aber wenn man in jedem Angriff um die Gesundheit fürchten muss, dann macht das auch etwas mit einem. Einige Bassenheimer Spieler waren heute nicht zum Handballspielen da.“

Trotz allem zeigte der SSV Moral, ließ sich nicht abschütteln und nahm am Ende einen wichtigen Punkt mit nach Hause. „Am Ende freuen wir uns über den Punkt“, so das Fazit des Trainers.

Bereits am kommenden Sonntag bietet sich die Chance zur Revanche: Dann steigt das Rückspiel in eigener Halle – unter „normalen“ Bedingungen und mit der Unterstützung des heimischen Publikums.

Es spielten: Kilian, Becher – Tomm, Scholz (3), Diederich (6/1), Brenner (2), Leidig (3/1), Walterschen, M. (6), Kill, Perez-Leal, Walterschen, T., Mosen (2), Hombach