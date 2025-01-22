WISSEN – Bezirksoberliga Frauen – TV Welling II – SSV95 Wissen 25:21 (12:10)

Der SSV95 Wissen musste sich am Sonntagabend beim TV Welling II mit 21:25 geschlagen geben. Nach einer umkämpften Partie, die über weite Strecken ausgeglichen verlief, fehlte den Wissenerinnen in der Schlussphase die nötige Durchschlagskraft und Konzentration, um zählbares mitzunehmen.

Bereits im Hinspiel hatte Welling den Wissenerinnen das Leben schwer gemacht – dementsprechend gewarnt ging das Team in die Begegnung. Die Gastgeberinnen präsentierten sich zudem personell verstärkt und starteten druckvoll. Nach einer schnellen 7:3-Führung (14. Minute) fanden die Gäste mit mehr Sicherheit in Abwehr und Angriff zurück ins Spiel. Besonders treffsicher zeigte sich in dieser Phase Jule Flender, die ihre Mannschaft Tor um Tor heranbrachte. Beim Stand von 8:8 (22.) war die Partie wieder völlig offen. Bis zur Pause blieb es ein Duell auf Augenhöhe, Welling nahm eine knappe 12:10-Führung mit in die Kabine.

Nach dem Seitenwechsel schien der TVW zunächst das Momentum auf seiner Seite zu haben und setzte sich auf 15:10 ab. Doch Wissen kämpfte sich erneut heran, zeigte Moral und kam durch Tore von Unruh und Flender beim 16:16 (44.) wieder zum Ausgleich. Allerdings brachten mehrere technische Fehler und eine rote Karte für den SSV den Rhythmus ins Wanken. Welling nutzte die Phase konsequent und zog entscheidend davon.

In einer insgesamt körperbetonten Partie musste sich Wissen am Ende mit 21:25 geschlagen geben – ein Ergebnis, das den Spielverlauf aus Sicht der Gäste enger erscheinen lässt, als es das Resultat ausdrückt. Trotz guter kämpferischer Leistung und solider Abwehr verhinderten zu viele Ballverluste und Unsicherheiten im Angriff ein besseres Ergebnis.